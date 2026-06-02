Kremlin: Savaş Günün Sonuna Kadar Bitebilir

02.06.2026 14:40
Peskov, Ukrayna'nın Rus bölgelerinden çekilmesi gerektiğini söyledi. Müzakereler durakladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Savaş, yılın sonuna kadar değil, günün sonuna kadar sonlandırılabilir. Bunun için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin orduya 'Rus bölgelerinden çekilme' emri vermesi gerekiyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, geçen ay Ukrayna ordusunun ilhak edilen Luhansk bölgesindeki Starobelsk Meslek Koleji'ne yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirterek, kolejin askeri amaçla kullanılmadığını ve yakınlarında da askeri unsurların bulunmadığını kaydetti. Rus ordusunun buna karşılık verdiğini söyleyen Peskov, "Başkent Kiev ve Ukrayna'nın diğer kentlerinde bulunan askeri tesislere yönelik sistematik olarak saldırılar düzenleniyor. Bu devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinin duraklatıldığını ancak ABD ile bu konuda temasların sürdürüldüğünü bildirdi. Müzakerelere açık olduklarını aktaran Peskov, "Hedeflerimize barışçıl müzakere yoluyla ulaşmaya hazırız. Eğer karşı taraf, bu süreci uzatmaya, barış müzakerelerini ve barışçıl çözüme yol açacak ciddi kararları reddetmeye devam ederse, özel askeri operasyon sürdürülecek. Savaş, yılın sonuna kadar değil, günün sonuna kadar sonlandırılabilir. Bunun için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin orduya 'Rus bölgelerinden çekilme' emri vermesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

