Kremlin Sözcüsü Peskov: Suriye\'deki Rus Askeri Üslerinin Durumu Hakkında Nihai Karar Yok

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KREMLİN Sözcüsü Peskov, Suriye'de Rusya'ya ait askeri üslerin durumuna ilişkin nihai bir karar olmadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi. Peskov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuyla ilgili, "Şu anda bu konuyla ilgili nihai karar yok. Halihazırda ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle iletişim halindeyiz. Bunlar diyalog sürecinde belirlenecek" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ile Noel zamanı ateşkes ve tutuklu takası yapılmasını teklif ettiğini hatırlatan Peskov, Putin'in bunu desteklediğini fakat Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bu teklifi reddettiğini aktardı.