Kremlin, Türk bankalarının Rus müşterilere uyguladığı kuralları sıkılaştırdığını açıkladı

Kremlin bugün, Türk bankalarının Rus müşterilere uyguladığı kuralları sıkılaştırdığının farkında olduklarını açıkladı. Türkiye ile ortak ve kabul edilebilir bir çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Rusya’da yayımlanan ekonomi gazetesi Vedomosti, bazı Türk bankalarının Rus şirketlerin hesaplarını kapattığını ve Rusların banka hesabı açması için koydukları kuralları sıkılaştırdığını yazmıştı.
Gazetenin bugün sitesinde yayımladığı ve iş dünyasından kaynaklarına dayandırdığı haberinde Aralık 2023’ten beri daha önce Ruslarla çalışan bankalar, Özel Belirlenmiş Uyruklu ve Engellenmiş Kişiler (SDN) listesine girmemek için bu hesapları kapamaya başladı.
Bu, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından oluşturulan bir kara liste.
Gazeteye konuşan aynı kaynak, gıda ve ilaç gibi yeşil ışık verilen ürünlere dair ödemelere halen yerel para biriminde izin verildiğini belirtti.
Bir kamu bankasının Türkiye biriminin eski müdür olan danışman Iskander Mirgalimov, “daha önce Türkiye’de 2-3 devlet bankası ve çeşitli özel bankalar tarafından” sağlanan kurumsal müşteri hizmetlerinin durdurulduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise bugün gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmede, “Rusya’nın konuyla ilgili Türkiye ile diyalog içinde olduğunu” belirterek ABD’yi baskı uygulamakla suçladı.
Batı ülkeleri Rusya’ya katı bir yaptırım uygularken Türkiye bu uygulamaları benimsememişti.
Ancak bankalara ikincil yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunulmuştu.
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