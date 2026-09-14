Kremlin: Ukrayna Rus baskısına dayanmak büyük yanılgı - Son Dakika
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Kremlin: Ukrayna Rus baskısına dayanmak büyük yanılgı

Kremlin: Ukrayna Rus baskısına dayanmak büyük yanılgı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rus askeri baskısına direnebileceği inancının hatalı olduğunu söyledi. Peskov ayrıca ABD Başkanı Trump'ın saldırıları durdurma çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna'nın Rus baskısına dayanabileceğini düşünmek büyük bir yanılgı" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Ukrayna'nın Rusya'nın askeri baskısına direnebileceği inancının hatalı olduğunu belirten Peskov, cephe hattındaki gelişmelerin Rus ordusunun hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediğini açıkça gösterdiğini söyledi.

Cephedeki dinamiklerin Rusya'nın ilerleyişini kanıtladığını savunan Peskov, "Sahadaki durum tüm profesyoneller için çok net; Rus kuvvetleri belirlenen hedeflere ulaşma yolunda ilerliyor ve ilerlemeye devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

'TRUMP'IN ÇAĞRISINI OLUMLU KARŞILIYORUZ'

Peskov, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini hedef almasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Volodimir Zelenskiy'e yaptığı saldırıları durdurma çağrısını değerlendirerek, sivil altyapıya yönelik saldırıların durdurulması yönündeki tüm çağrıları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Çin ve Hindistan liderlerinin barış sürecine katkı sağlama niyetlerini olumlu bulduğunu vurgulayarak, "Kiev'i daha esnek davranmaya ve çatışmayı sonlandırmaya teşvik etmek adına her ülke kendi nüfuzunu kullanabilir" diye konuştu.

'KÜRESEL PETROL PİYASASINDAKİ BOZULMA ENDİŞE VERİCİ'

Rusya'nın petrol ürünleri ihracatına getirdiği kısıtlamaların iç piyasayı doyurma hedefi taşıdığını kaydeden Peskov, "Bu hedefe ulaşılana kadar yasak sürecek. Rus ürünlerinin çekilmesi ve Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle dünya enerji piyasaları hızla kötüleşiyor. Küresel piyasalardaki bu bozulma dünya ekonomileri açısından haklı bir endişe kaynağı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Dmitriy Peskov, Donald Trump, ABD Başkanı, Politika, Kremlin, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kremlin: Ukrayna Rus baskısına dayanmak büyük yanılgı - Son Dakika

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