Kristof Kolomb\'un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü

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Bilim insanları, ünlü kaşif Kristof Kolomb'un kalıntılarının nerede olduğuna dair 500 yıllık gizemi sonunda çözdü. İspanya'nın Sevilla Katedrali'nde bulunan kemikler üzerinde yapılan DNA analizleri, bu kalıntıların kesin olarak Kolomb'a ait olduğunu doğruladı.

Adli bilimci Miguel Lorente liderliğindeki araştırma ekibi, yirmi yıl süren çalışmalar sonucunda bu önemli keşfe imza attı. Ekip, bulunan kemiklerin DNA'sını Kolomb'un oğlu Hernando ve kardeşi Diego'nun kalıntılarıyla karşılaştırdı. Bu karşılaştırma, Kolomb'un kimliğini doğrulamada kilit rol oynadı.

Kolomb'un bedeni, 1506'daki ölümünden sonra birkaç kez yer değiştirmişti. Bazı iddialar, onun Dominik Cumhuriyeti'nde gömülü olduğunu öne sürüyordu. Ancak bu yeni bulgular, tartışmalara son noktayı koydu.

Araştırma sadece Kolomb'un kalıntılarını doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda onun kökeni hakkındaki tartışmalara da ışık tuttu. Kolomb'un İtalyan, İskoç, Katalan veya Yahudi olabileceğine dair çeşitli teoriler vardı. Bu konudaki kesin sonuçlar, yakında yayınlanacak bir belgeselde açıklanacak.

Kristof Kolomb, 1492'de Avrupa'dan Asya'ya doğrudan bir deniz yolu bulmak amacıyla yola çıkan İtalyan bir kaşifti. Onun seferleri, Amerika kıtasında Avrupa keşiflerini başlattı ve dünya ticaretini önemli ölçüde etkiledi. Ancak Kolomb'un mirası tartışmalıdır; bazıları onu büyük bir kaşif olarak anarken, diğerleri eylemlerinin yerli halklar üzerindeki yıkıcı etkilerini vurgular.

Bu keşif, modern DNA teknolojisinin tarih araştırmalarındaki önemini bir kez daha gösterdi ve uzun süredir devam eden bir tarihsel gizemi aydınlattı.