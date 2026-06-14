Küba'dan Reform Paketi - Son Dakika
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Küba'dan Reform Paketi

Küba\'dan Reform Paketi
14.06.2026 09:18
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Diaz-Canel, ekonomiyi canlandırmak için geniş kapsamlı reform paketini açıkladı.

KÜBA Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen geniş kapsamlı reform paketini duyurdu.

Küba basını, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in geniş kapsamlı bir 'reform paketi' açıkladığını bildirdi. Diaz-Canel, reformların Washington'ın baskılarından değil, ekonomiyi canlandırmak, merkeziyetçiliği azaltmak ve farklı kesimlere daha fazla özerklik sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Akıllıca bir mücadele içinde olduklarını kaydeden Diaz-Canel, "Ülke durmuş değil. Yaptığımız her şeyi o kadar açık bir şekilde ifade edemeyiz çünkü düşman attığımız her adımı gözetliyor. Bizim cevabımız birlik ve beraberlik olmalıdır" diye konuştu.

Diaz-Canel, tarımda üreticilere daha fazla esneklik sağlanacağını söyleyerek, dış ticarette devlet şirketlerinin zorunlu aracılık rolünün kaldırılacağını ve araç ithalatındaki kısıtlamaların sona ereceğini aktardı. Yabancı yatırımları teşvik etmek istediklerini dile getiren Diaz-Canel, "Yurt dışında yaşayan Kübalılara ülkedeki vatandaşlarla aynı haklar tanınacak. Bakanlık sayısı 27'den 20'ye düşürülecek. Sosyal yardımlar doğrudan ihtiyaç sahiplerine yönlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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