Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı
04.03.2026 22:39
Irak'ın ardından Küba'da da ülkenin büyük bölümünü etkileyen geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Başkent Havana başta olmak üzere birçok kentte elektriklerin kesilmesi nedeniyle milyonlarca kişi karanlıkta kalırken, yetkililer arızanın giderilmesi ve enerji akışının yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Karayipler'de enerji krizi derinleşirken Küba'nın büyük bölümünde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Başkent Havana dahil birçok şehirde milyonlarca kişi karanlıkta kaldı.

GÜNLÜK YAŞAM DURMA NOKTASINDA

Yetkililer, ülkenin batısından merkezine kadar geniş bir bölgede elektrik şebekesinde ciddi aksama meydana geldiğini açıkladı. Kesinti Havana'dan Camagüey'e kadar uzanan birçok kentte günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

KESİNTİ GÜNDE 20 SAATİ BULABİLİR

Uzmanlara göre Küba'daki elektrik kesintilerinin arkasında yakıt kıtlığı ve eskiyen enerji altyapısı bulunuyor. Son dönemde petrol tedarikindeki azalma da enerji üretimini ciddi şekilde etkiledi. Yetkililer, ülkede derinleşen enerji krizi nedeniyle günde 12-20 saate kadar varan kesintilerin devam edebileceği konusunda uyardı.

Küba Elektrik Birliği (UNE) ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalar yürüttüğünü ve elektriğin kademeli olarak yeniden verilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

