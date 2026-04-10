Kübra Kolkıran Finalde - Son Dakika
Kübra Kolkıran Finalde

10.04.2026 12:25
Kübra Kolkıran, 'Top Model Belgium' yarışmasında finale yükseldi, 9 Mayıs'ta Brüksel'de yarışacak.

Haber: İlhan Baba

(BÜRÜKSEL)Belçika'nın Maasmechelen kentinde doğan 39 yaşındaki Kübra Kolkıran, "Top Model Belgium" yarışmasında çevrim içi elemeleri geçerek finale yükseldi. 9 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenecek finalde yarışacak Kolkıran, sahne performansı ve profesyonel duruşuyla öne çıkıyor.

Kayserili bir göçmen ailenin kızı olan Kübra Kolkıran, Bkatıldığı "Top Model Belgium" yarışmasında sergilediği başarılı performansla çevrim içi elemeleri geçerek, 9 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenecek finale katılmaya hak kazandı.

Her yıl yüzlerce başvurunun yapıldığı ve çok aşamalı yapısıyla dikkat çeken yarışmada Kolkıran, sahne performansı, enerjisi ve profesyonel duruşuyla öne çıktı. Kolkıran, güzelliği, enerjisi ve sahne duruşuyla ve profesyonel yaklaşımıyla jüri üyelerinin beğenisini kazanırken, kısa sürede yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Nürnberg'deki Objektif Kültür Merkezi Tiyatro Okulu'nda oyunculuk eğitimi alan Kolkıran, sahne ve kamera karşısındaki tecrübesiyle jüri üyelerinin beğenisini topladı. Sürecin yalnızca bir modellik yarışı olmadığını belirten Kolkıran, "Bu süreç disiplin, özgüven ve kararlılıkla verilen uzun soluklu bir mücadelenin sonucu" dedi.

Başarısının kadınlara ilham olmasını istediğini ifade eden Kolkıran, "Güzellik sadece yaşla değil; duruş, özgüven ve kendini ifade edebilme gücüyle anlam kazanır" ifadelerini kullandı. Hayvan hakları alanındaki çalışmalara destek veren Kolkıran, Belçika'daki Türk derneklerinde de aktif görev alarak sosyal projelerde yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Dünya Kübra Kolkıran Finalde - Son Dakika

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
SON DAKİKA: Kübra Kolkıran Finalde - Son Dakika
