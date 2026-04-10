Kübra Kolkıran Finalde

Haber: İlhan Baba

(BÜRÜKSEL) – Belçika'nın Maasmechelen kentinde doğan 39 yaşındaki Kübra Kolkıran, "Top Model Belgium" yarışmasında çevrim içi elemeleri geçerek finale yükseldi. 9 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenecek finalde yarışacak Kolkıran, sahne performansı ve profesyonel duruşuyla öne çıkıyor.

Her yıl yüzlerce başvurunun yapıldığı ve çok aşamalı yapısıyla dikkat çeken yarışmada Kolkıran, sahne performansı, enerjisi ve profesyonel duruşuyla öne çıktı. Kolkıran, güzelliği, enerjisi ve sahne duruşuyla ve profesyonel yaklaşımıyla jüri üyelerinin beğenisini kazanırken, kısa sürede yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Nürnberg'deki Objektif Kültür Merkezi Tiyatro Okulu'nda oyunculuk eğitimi alan Kolkıran, sahne ve kamera karşısındaki tecrübesiyle jüri üyelerinin beğenisini topladı. Sürecin yalnızca bir modellik yarışı olmadığını belirten Kolkıran, "Bu süreç disiplin, özgüven ve kararlılıkla verilen uzun soluklu bir mücadelenin sonucu" dedi.

Başarısının kadınlara ilham olmasını istediğini ifade eden Kolkıran, "Güzellik sadece yaşla değil; duruş, özgüven ve kendini ifade edebilme gücüyle anlam kazanır" ifadelerini kullandı. Hayvan hakları alanındaki çalışmalara destek veren Kolkıran, Belçika'daki Türk derneklerinde de aktif görev alarak sosyal projelerde yer alıyor.