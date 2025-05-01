Kudüs'te Orman Yangınları Acil Durum İlanı - Son Dakika
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Dünya

Kudüs'te Orman Yangınları Acil Durum İlanı

Kudüs'ün batısındaki orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi, 10 bin kişi tahliye edildi.

01.05.2025 11:54
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(ANKARA) - Kudüs'ün batısında çıkan orman yangınları nedeniyle İsrail İtfaiye Teşkilatı en yüksek düzeyde acil durum ilan etti. İsrail'de 9'dan fazla yerleşim birimi tahliye edilirken, İsrail medyası tahliyelerden yaklaşık 10 bin kişinin etkilendiğini duyurdu.

Kudüs'ün batısındaki dağlık bölgede çıkan orman yangınları nedeniyle İsrail İtfaiye Teşkilatı en yüksek düzeyde acil durum ilan etti. Kudüs bölgesindeki İtfaiye Komutanı, yangını, İsrail tarihindeki en büyük yangın olarak niteledi.

Bölgede 9'dan fazla yerleşim birimi tahliye edildi. İsrail medyası tahliyelerden yaklaşık 10 bin insanın etkilendiğini belirtti. İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, yangınların kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yangınlarla mücadeleye destek amacıyla ordu birliklerinin sahaya gönderilmesi talimatını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Kudüs'teki komuta merkezinde ortak durum değerlendirmesi yaptı.

Macron'dan destek mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs'ü tehdit eden yıkıcı yangınlar karşısında İsrail halkıyla dayanışma mesajı paylaşarak, Paris'in İsrail'e "maddi destek" sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Macron, X hesabındaki paylaşımda, "Yangınlarla karşı karşıya kalan İsrail halkıyla tam dayanışma içindeyiz. Fransa, önümüzdeki saatlerde maddi destek vermeye hazır" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs yakınlarındaki orman yangınlarının şehre ulaşabileceği uyarısında bulundu. Ardından yaptığı açıklamada, İtalya ve Hırvatistan'dan üç yangın söndürme uçağının kısa zamanda İsrail'e ulaşacağını bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ofisinden yapılan açıklamada ise İspanya'dan iki, Fransa'dan bir yangın söndürme uçağının ülkeye ulaştığı, ayrıca Romanya'dan da destek geldiği belirtildi.

Filistin yönetiminden yardım teklfi

İsrail medyasına göre Filistin yönetimi, Kudüs çevresindeki yangınların söndürülmesine yardımcı olmak üzere itfaiye ekipleri göndermeyi teklif etti. Times of Israel'e konuşan bir güvenlik kaynağına göre İsrail bu teklife henüz yanıt vermedi.

Filistin yönetimine bağlı itfaiye ekipleri daha önce de İsrail'deki büyük yangınların söndürülmesine destek vermişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Kudüs'te Orman Yangınları Acil Durum İlanı - Son Dakika

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