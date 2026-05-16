Kültür Devrimi\'nin 60. Yıldönümü

16.05.2026 12:56
Çin, Mao'nun başlattığı Kültür Devrimi'nin 60. yılını anıyor; dönemin mirası hala tartışılıyor.

Çin, bu hafta Kültür Devrimi'nin başlamasının 60. yıldönümünü anıyor. Bu, ülkeyi 10 yıl süren bir kargaşaya sürükleyen bir dönüm noktasıydı.

16 Mayıs 1966'da Komünist lider Mao Zedong, ülkeyi kapitalist etkilerden ve burjuva düşüncesinden arındırmak ve rakiplerini ortadan kaldırmak için bir kampanya başlattı.

Kızıl Muhafızlar adı verilen bir gençlik örgütü ülke genelinde ortaya çıkarak Mao'nun öğretilerini yaydı.

Kültürel mirası tahrip ettiler ve öğretmenlerin, entelektüellerin ve devletin geleneksel düşmanlarının sorgulanmasına, aşağılanmasına ve dövülmesine öncülük ettiler.

Devrim milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı ve tahminen 500.000 ile iki milyon arasında insanın ölümüne neden oldu. Çalkantılı ve kanlı yıllar ancak Mao'nun 1976'daki ölümüyle sona erdi.

Dönemin tartışmalı mirasıyla nasıl başa çıkılacağı, o zamandan beri Çin'in Komünist yöneticileri önündeki bir zorluk olmaya devam ediyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Politika, Kültür, Dünya, Son Dakika

