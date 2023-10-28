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Konya'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Son Güncelleme: 28.10.2023 19:18

Konya'nın Kulu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Konya'nın Kulu ilçesi olarak saptadığı 4 büyüklüğündeki deprem, saat 18.49'da meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kulu'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Konya'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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