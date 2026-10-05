Kuneytra'da İsrail'in bir kişiyi öldürdüğü bildirildi, SOHR baskını açıkladı - Son Dakika
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Kuneytra'da İsrail'in bir kişiyi öldürdüğü bildirildi, SOHR baskını açıkladı

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Kuneytra\'da İsrail\'in bir kişiyi öldürdüğü bildirildi, SOHR baskını açıkladı
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İsrail kaynaklarına dayandırılan bölge medyası haberlerine göre İsrail güçleri Kuneytra kırsalında sabah saatlerinde bir kişiyi öldürdü. SOHR ise İsrail güçlerinin El-Asbah köyüne baskın düzenlediğini, evlerde arama yaptığını ve yangına müdahalenin engellendiğini açıkladı.

(ANKARA) - İsrail güçlerinin Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki işgali sürerken, bölge medyası İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberlerde İsrail güçlerinin sabah saatlerinde bölgede bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail güçlerinin son saatlerde Kuneytra kırsalındaki El-Asbah köyüne düzenlediği baskın sırasında köyün batısındaki bazı sivillere ait evlerde arama yaptığını açıkladı. Bölgede İsrail'e ait keşif insansız hava araçlarının da uçuş yaptığı bildirildi.

SOHR ayrıca İsrail güçlerinin El-Hamidiye kasabası yakınlarında işaret fişekleri atmasının ardından yangın çıktığını ve İsrail güçlerinin sivil savunma ekiplerinin yangın bölgesine ulaşmasını engellediğini bildirdi. Bölge medyasının İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberlerde İsrail güçlerinin sabah saatlerinde bölgede bir kişiyi öldürdüğünü bildirildi.

İsrail ordusu dün de Kuneytra'da saldırılar düzenlemişti. Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail güçlerinin Kuneytra'nın güneyindeki El-Aşa yakınlarında faaliyet gösterdiğini belirtmişti.

Kaynak: ANKA
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