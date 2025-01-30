Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Geniş Video İzle

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Irak asıllı Salwan Momika evinde internet üzerinden bir yayın gerçekleştirirken vurularak öldürüldü. Momika'nın vurulmasının ardından olay yerine gelen polislerin canlı yayını kapattıkları anlar kameraya yansırken, polis sözcüsü Nadya Norton da provokatör Momika'nın öldüğünü doğruladı.

30.01.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te bir caminin ve diğer kamusal alanların dışında yaşanan 4 ayrı olayda Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunan Iraklı Salwan Momika evinde vurularak öldürüldü.

YAYIN SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Stockholm'un Södertälje mahallesinde bulunan bir apartmandaki dairesinde internet üzerinden canlı yayın yapan Momika'nın o esnada evine giren bir şahıs tarafından infaz edildiği öğrenildi. Öte yandan Momika'nın vurulmasının ardından olay yerine gelen polislerin canlı yayını kapattıkları anlar kameraya yansıdı.

Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

POLİS OLAYI DOĞRULADI

Polis sözcüsü Nadya Norton, 38 yaşındaki Irak asıllı Momika'nın vurularak öldürüldüğünü doğrularken Stockholm polisi, saldırganın kimliği hakkında yorum yapamayacaklarını belirtti.

Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

CEZASI BUGÜN BELLİ OLACAKTI

Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinden dolayı mahkemede yargılanan Momika'nın cezasının bugün verileceği biliniyordu.

Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, İsveç, Polis, Irak, Son Dakika

Son Dakika Dünya Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Tolga Akdemir:
    Kim yaptıysa elleri dert görmesin helal olsun Allah razı olsun kardeşim bu pisliği temizlediğin için. 495 9 Yanıtla
  • Tolga Knight:
    Ateşi bol olsun ateş dolu havuzda güzel günler gecirmen dileğiyle 332 12 Yanıtla
  • Serdar Aşkın:
    Dünyanın adaleti şaşsada Allahın adaleti şaşmaz hak yerini buldu 292 9 Yanıtla
  • Osman A:
    Öldüren her kimse çok hayırlı bir iş yapmış.Helal olsun. 261 6 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    YAKTIĞI KURANI-KERİMİN SAHİBİNİN HUZURUNA POSTALANDI EEE ŞİMDİ NE OLACAK KİM KURTARACAK ONU VARMI GÜCÜ YETEN 260 7 Yanıtla
  • Nis Ard:
    nakavt Iraklı 235 8 Yanıtla
  • Tatar9515:
    Allah’ın adaleti 220 7 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    MOMİKO AYVAYIKO YEDİKO 196 4 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    ateş seni çağırıyor ?????? 165 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Neyse cezası bir gün öncesinden kesilmiş ne farkeder ha bir gün önce ha bir gün sonra adalet yerini bulmuş iyi'de olmuş 153 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:52:30. #1.12#
SON DAKİKA: Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.