Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

İsveç'te bir caminin ve diğer kamusal alanların dışında yaşanan 4 ayrı olayda Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunan Iraklı Salwan Momika evinde vurularak öldürüldü.
Stockholm'un Södertälje mahallesinde bulunan bir apartmandaki dairesinde internet üzerinden canlı yayın yapan Momika'nın o esnada evine giren bir şahıs tarafından infaz edildiği öğrenildi. Öte yandan Momika'nın vurulmasının ardından olay yerine gelen polislerin canlı yayını kapattıkları anlar kameraya yansıdı.
Polis sözcüsü Nadya Norton, 38 yaşındaki Irak asıllı Momika'nın vurularak öldürüldüğünü doğrularken Stockholm polisi, saldırganın kimliği hakkında yorum yapamayacaklarını belirtti.
Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinden dolayı mahkemede yargılanan Momika'nın cezasının bugün verileceği biliniyordu.
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