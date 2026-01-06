Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump\'ın hareketleri akılalmaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın kürsüde konuşma yaparken sergilediği taklit performansı dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Trump konuşmasında Venezuela'ya yapılan operasyonla ilgili detaylara yer verdi.
ABD Başkanı Trump, konuşmasının bir bölümünde ilginç taklitler yapmaya başladı. Elleri ve yüzünü kullanarak trans halterci taklidi yapan Trump'ın o anları dikkat çekti.
