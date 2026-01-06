Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz - Son Dakika
Dünya

Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz

Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump\'ın hareketleri akılalmaz
06.01.2026 20:42
Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump\'ın hareketleri akılalmaz
Cumhuriyetçi kongre üyelerine seslenen ABD Başkanı Donald Trump'ın kürsüde yaptığı trans halterci taklidi dikkat çekti. Trump'ın eli ve ağzını kullanarak yaptığı taklit kameralara yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kürsüde konuşma yaparken sergilediği taklit performansı dikkat çekti.

TRUMP, CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYELERİNE SESLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Trump konuşmasında Venezuela'ya yapılan operasyonla ilgili detaylara yer verdi.

KÜRSÜDE İLGİNÇ TAKLİTLER YAPTI

ABD Başkanı Trump, konuşmasının bir bölümünde ilginç taklitler yapmaya başladı. Elleri ve yüzünü kullanarak trans halterci taklidi yapan Trump'ın o anları dikkat çekti.

Son Dakika Dünya Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ALİÇO null ALİÇO null:
    yılın peze.....ngi ödülüne layık görülmüş ona seviniyo 39 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    buna adami görünce tansiyonum yükseliyor göstermeyin resmini 25 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
