Kushner: Gazze\'nin Yeniden İnşası Silahsızlanmaya Bağlı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Trump'ın damadı Kushner, önceki gün Kahire'de Hamas yetkilileriyle yüz yüze görüştü, dün de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Kushner, Hamas yetkililerinin Trump'ın barış planına bağlılıklarını yinelediğini ve silahlarını bırakmayı taahhüt ettiğini söyledi. ABD merkezli Fox News'e konuşan Kushner, "Gazze'yi yeniden inşa etmek için bir planımız var ancak silahsızlanma gerçekleşene kadar Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Kushner, "Kimse, yeniden teröristlerin kontrolüne geçecek ya da tekrar havaya uçurulacaksa, bu kadar uzun süredir çatışmaların yaşandığı bir yere daha fazla para yatırmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, "yakın bir tehdit" durumunda İsrail'in kendini savunma hakkını kısıtlamayacağını da söyleyen Kushner, Gazze'nin yeniden inşasını bölgenin tamamen silahsızlandırılması şartına bağladı.

HAMAS'IN ÖN KOŞULU İSRAİL'İ GAZZE'DEN ÇEKİLMESİ

Netanyahu ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Hamas tamamen silah bırakmadan İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi. Hamas yetkilileri buna karşılık, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve "her türlü saldırının" sona ermesinin silah bırakmanın "temel ön koşulu" olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'de savaşın başladığı 2023 yılının ekim ayı ile 2025 yılının ekim ayı arasında Gazze'deki konutların en az yüzde 92'si tamamen yıkıldı veya hasar gördü. Gazze'de 2023 yılının ekim ayından bu yana 73 binden fazla kişi hayatını kaybederken, savaş öncesinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı bölgedeki nüfusun neredeyse tamamı yerinden edildi.