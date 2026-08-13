Kusra\'da Yerleşimci Kuşatması Sürüyor

(ANKARA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra köyünde İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerine yönelik kuşatması pazar gününden bu yana sürüyor. Bölge sakinleri su ve elektrik hatlarının kesildiğini ve temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlandığını belirtirken İsrail ordusu söz konusu faaliyeti "yasadışı" olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler (BM) raporları ise yerleşimci saldırılarının sıklıkla İsrail Savunma Kuvvetlerinin ve İsrail Sınır Polisinin güçlerinin bulunduğu ortamlarda gerçekleştiğini ve İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesine yönelik kararlarını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Kusra köyünde İsrailli yerleşimcilerin Filistinli ailelerin yaşadığı evlerin çevresindeki kuşatması pazar gününden bu yana sürüyor. Al Jazeera'ya konuşan bölge sakinleri, evlerin giriş ve çıkışlarının engellendiğini, su ve elektrik bağlantılarının kesildiğini ve temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlandığını söyledi.

Kusra sakinlerinden Ayşe Ebu Rida, evini terk etmeyeceğini belirterek, "Su ve elektrik kesilmiş olsa da burada kalacağız" dedi.

İsrail ordusu, Filistinlilere ait ev ve arazilere yerleşimcilerin girdiği yönünde ihbarlar aldıklarını belirterek, Kusra'daki faaliyeti "yasa dışı, kınanması gereken ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Bölgeye dün gelen İsrail güçleri yerleşimcilerin kurduğu çadırı kaldırmaya çalıştı ancak yaşanan arbedenin ardından yerleşimcilerin tamamı bölgeden uzaklaştırılamadı. İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından bazı yerleşimcilerin Filistinlilere ait evlerden birinin kapısını kırmaya çalıştığı bildirildi.

İsrail ordusu, bölgeye ek piyade taburu gönderileceğini açıkladı. Ordu ayrıca önceki günlerde olay yerinde yerleşimcilere destek verdiği görüntülenen bazı askerler hakkında disiplin işlemi uygulanacağını bildirdi.

BM RAPORLARINDA İSRAİL GÜÇLERİ VE YERLEŞİMCİ SALDIRILARI

BM'nin haziran ayında yayınladığı rapora göre Batı Şeria'da sene başından bu yana can kaybı veya maddi hasarla sonuçlanan yerleşimci saldırılarının ortalaması günde altıya ulaştı. BM, saldırıların sıklıkla İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu ortamlarda gerçekleştiğini ve Filistinlilerin yerinden edilmesinin başlıca nedenlerinden biri haline geldiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), temmuz ayında El Halil vilayetinde Yatta'nın güneyindeki Hiwara bölgesinde Filistinli çiftçilere yönelik art arda beş yerleşimci saldırısını belgeledi. OCHA'ya göre İsrail güçleri saldırıların dördünün ardından bölgeyi "kapalı askeri alan" ilan ederek Filistinli çiftçilerin araziden ayrılmasını istedi ve yerleşimcilerin ise bazı vakalarda bölgede kalmasına izin verildi. Saldırılarda 37 Filistinli yaralanırken yaklaşık 450 zeytin ağacı ile tarımsal altyapı zarar gördü.

OCHA'nın haziran ayındaki bir başka raporunda, Nablus yakınlarındaki Huwwara ve Einabus köylerine saldıran yerleşimcilerin İsrail güçleri eşliğinde hareket ettiği kaydedildi. Aynı raporda, Ramallah yakınlarındaki Al Mughayyer'de yerleşimcilerin çıkardığı yangını söndürmeye çalışan Filistinlilere İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı ve bölgeye erişimlerini engellediği bildirildi.

İSRAİL HÜKÜMETİ BATI ŞERİA'DA YERLEŞİMLERİ GENİŞLETİYOR

İsrail hükümeti aynı dönemde Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesine yönelik kararlarını sürdürüyor. BM'nin aynı haziran raporuna göre İsrail Kabinesi 25 Mart'ta Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde 34 yerleşime onay verdi. Karar, yeni yerleşimlerin yanı sıra mevcut izinsiz yerleşim noktaları ve bazı yerleşim mahallelerinin resmileştirilmesini de kapsıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi geçen ay söz konusu 34 yerleşim için 1,3 milyar şekel kaynak ayırdı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ayrıca yerleşimlere hizmet edecek altyapı ve yollar için 1 milyar 75 milyon şekel tahsis edileceğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimlerinin hukuki geçerliliğinin bulunmadığını ve uluslararası hukukun ihlalini oluşturduğunu belirtiyor. İsrail ise yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki değerlendirmeye karşı çıkıyor.