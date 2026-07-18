Kuveyt'e İHA ve Füze Saldırısı Engellendi - Son Dakika
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Kuveyt'e İHA ve Füze Saldırısı Engellendi

Kuveyt\'e İHA ve Füze Saldırısı Engellendi
18.07.2026 15:03
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Kuveyt, İran'ın saldırılarını engelledi, bazı itfaiye erleri ve petrol çalışanları yaralandı.

KUVEYT Savunma Bakanlığı, İran tarafından gerçekleştirilen balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının engellendiğini, ancak hedef alınan petrol, elektrik ve su tesislerinde çıkan yangınlara müdahale eden bazı itfaiye erleri ile petrol çalışanlarının yaralandığını bildirdi.

Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud Abdulaziz el-Atvan'ın açıklamalarına yer verilen bildiri yayımlandı. Açıklamada, bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahasına giren balistik füzeler ile İHA'ların tespit edildiği ve hava savunma unsurlarınca müdahale edilerek engellendiği belirtildi. İran tarafından gerçekleştirilen söz konusu saldırıların ülkedeki askeri ve güvenlik noktalarının yanı sıra sivil ve hayati öneme sahip altyapıları da hedef aldığı aktarıldı.

Saldırılar neticesinde petrol, elektrik ve su sektörlerine ait bazı tesislerde yangın çıktığı ve ilgili merkezlerde ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Yetkili birimlerin onarım ve yangın söndürme çalışmalarına ivedilikle başladığı belirtilen açıklamada, sahadaki müdahale sırasında görevli bazı itfaiye personelleri ile petrol sektörü çalışanlarının yaralandığı ve gerekli tıbbi bakımı almak üzere hastanelerde tedavi altına alındıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, füzelerin havada imha edilmesi operasyonları sırasında düşen şarapnel parçalarının bazı yerleşim bölgelerinde maddi hasara yol açtığı, ancak sivil halk arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın kaydedilmediği bildirildi. Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak adına tam teyakkuz halinde olduğu ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tüm tedbirleri aldığı vurgulandı.

Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Acil Durum, Güvenlik, Politika, İtfaiye, Kuveyt, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuveyt'e İHA ve Füze Saldırısı Engellendi - Son Dakika

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