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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı üzerine Kuveyt ve Ürdün'de yas ilan edildi. Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği ise derin üzüntüsünü dile getirdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
16.12.2023 - 16:24,
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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuveyt Emiri es-Sabah'ın bugün yaşama veda ettiği duyuruldu. Kuveyt devleti, 40 günlük resmi yas ilan ederek devlet dairelerinin 19 Aralık'a kadar kapalı kalacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak adına yapılan açıklamada "Başbakan Rishi Sunak, Majesteleri Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümü nedeniyle Kuveyt halkına ve es-Sabah ailesine en derin taziyelerini sundu" denildi.

ÜRDÜN'DE 7 GÜNLÜK YAS

Ürdün Krallığı'ndan yapılan açıklamada Kral Abdullah'ın bugünden itibaren 7 günlük yas ilan ettiği belirtilip "Haşimi Kraliyet Divanı, bu zor günlerde Kuveyt halkının yanında yer alan Majestelerinin ve Ürdün halkının en derin taziyelerini ifade eder" denildi.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği "Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vizyoner ve müşfik liderliği hepimizin aklında ve kalbinde yer eden Merhum Emir'in mirası Kuveyt'in gelecek nesilleri için de yol gösterici olacaktır" mesajını Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak paylaştı.

Kaynak: DHA
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Dışişleri Bakanlığı, Aralık, Kuveyt, Ürdün, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti - Son Dakika
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