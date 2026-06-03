KUVEYT ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze insansız hava aracı saldırısında Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu bildirdi.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran tarafından düzenlendiği belirtilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısında Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yolcu terminal binasının zarar gördüğü ve olayda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Kuveyt Havalimanı'na İHA Saldırısı - Son Dakika
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