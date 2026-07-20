Kuveyt, İran\'ın Füzelerine Müdahale Etti

KUVEYT Savunma Bakanlığı, ordunun hava sahası içinde İran'a ait balistik füzeler ile insansız hava araçları tespit ettiği ve müdahale edildiğini bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nin dün şafak vaktinden itibaren hava sahası içinde İran'a ait balistik füzeler ile insansız hava araçları (İHA) tespit ettiğini ve müdahale edildiğini belirtti. İran'ın sivil ve kritik altyapıları hedef alan saldırılarının sürdüğünü kaydeden Atvan, "Saldırılar Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı'na bağlı tesisleri de vurdu. Saldırılar nedeniyle yangınlar çıktı, bakanlığa ait birçok hayati tesiste büyük çapta hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.