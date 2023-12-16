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Kuveyt Lideri Şeyh Nevaf el Sabah Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kuveyt Lideri Şeyh Nevaf el Sabah Hayatını Kaybetti

Kuveyt'in lideri Şeyh Nevaf el Ahmed el Cabir el Sabah'ın 86 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülke 40 günlük yas ilan etti ve devlet daireleri üç gün süreyle kapatılacak.

Kuveyt Lideri Şeyh Nevaf el Sabah Hayatını Kaybetti
16.12.2023 - 15:51,
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Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt’in lideri Şeyh Nevaf el Ahmed el Cabir el Sabah'ın 86 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şeyh Nevaf el Ahmed, görevi üvey kardeşi Şeyh Sabah el Ahmed el Sabah'tan devraldıktan sonra son üç yıldır petrol zengini ülkeye liderlik ediyordu.

83 yaşındaki Veliaht Prens Şeyh Mişal el Ahmed el Sabah, halefi olarak belirlendi.

Kuveyt 40 günlük yas ilan etti ve devlet dairelerinin üç gün süreyle kapatılacağı açıklandı.

Devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Şeyh Nevaf el Ahmed el Sabah'ın ölümünün yasını tutuyoruz" denildi.

Şeyh Nevaf, 2006 yılında veliaht prens seçildi ve 2020'de emirlik görevini devraldı.

1937'de doğan Kuveyt'in eski hükümdarı Şeyh Ahmed el Cabir el Sabah'ın beşinci oğluydu.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesi ve Körfez Savaşı'nın başlamasına yol açması sırasında savunma bakanıydı ve daha sonra içişleri bakanı olarak görev yaptı.

On yıldan fazla bir süre emir olarak görev yapan ve 50 yıl boyunca ülkenin dış politikasını şekillendiren selefiyle karşılaştırıldığında Şeyh Nevaf'ın hükümdarlık süresi nispeten kısaydı.

3,4 milyonu yabancı işçi olmak üzere 4,8 milyon nüfusa sahip olan Kuveyt, dünyanın bilinen altıncı en büyük petrol rezervlerine sahip ve ABD'nin önemli bir müttefiki.

Kuveyt Emirliği’nin parlamentosu Körfez'deki seçimle göreve gelmiş devlet organları arasında en fazla yetkiye sahip olanı. Muhalefet milletvekilleri iktidardaki Kraliyet ailesini açıkça eleştirebiliyor.

Ancak Kraliyet ailesi, kilit hükümet ve idari makamlar üzerinde tam kontrole sahip ve siyasi konularda son söz emire ait. Ayrıca parlamentoyu etkisiz kılma, feshetme ve seçimlere gitme yetkisine de sahip.

Kaynak: BBC
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Şeyh Sabah, Körfez, Kuveyt, Son Dakika

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