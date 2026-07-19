KUVEYT Enerji Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santrallerinin zarar gördüğünü duyurdu.
Kuveyt Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın son iki günde ikinci kez elektrik ve su arıtma tesislerine düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santrallerinin zarar gördüğü bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Kuveyt'te İran Saldırıları Elektrik Santrallerini Vurdu - Son Dakika
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