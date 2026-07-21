Kuveyt'te İran Saldırısı: Üretim Üniteleri Kapatıldı - Son Dakika
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Kuveyt'te İran Saldırısı: Üretim Üniteleri Kapatıldı

Kuveyt\'te İran Saldırısı: Üretim Üniteleri Kapatıldı
21.07.2026 15:14
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İran saldırıları sonrası Kuveyt, bazı elektrik ve su tesislerini güvenlik amacıyla kapattı.

KUVEYT Enerji Bakanlığı, İran tarafından elektrik ve su arıtma tesislerine gerçekleştirilen saldırılar sonucu yangınlar çıktığını, güvenlik ve tedbir amacıyla bazı üretim ünitelerinin hizmet dışı bırakıldığını duyurdu.

Kuveyt Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran saldırılarının devam ettiği belirtilerek, dün akşam saatlerinde birden fazla elektrik santrali ve su arıtma tesisinin üst üste dördüncü gün hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu saldırıların tesislerin bir kısmında yangınlara yol açtığı ifade edildiği açıklamada, bakanlığa bağlı acil durum ekiplerinin, itfaiye ve güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde olaylara derhal müdahale ettiği aktarıldı. Ekiplerin yangınları kontrol altına alarak söndürmeyi başardığı belirtilirken, saldırıların neden olduğu hasarın tespit edildiği ve tesislerin onarımı için gerekli çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamanın devamında, altyapı sistemlerinin güvenliği için alınan önlemlere değinildi. Ekipmanların güvenliğini sağlamak ile elektrik ve su sistemlerinin istikrarını korumak amacıyla uygulanan ihtiyati işletme tedbirleri kapsamında, bazı üretim ünitelerinin geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Kuveyt, Enerji, Dünya, Çevre, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuveyt'te İran Saldırısı: Üretim Üniteleri Kapatıldı - Son Dakika

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