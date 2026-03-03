Kuveyt'te uçağı düşürülen ABD'li pilot, linç edilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
Kuveyt'te uçağı düşürülen ABD'li pilot, linç edilmekten son anda kurtuldu

Kuveyt\'te uçağı düşürülen ABD\'li pilot, linç edilmekten son anda kurtuldu
03.03.2026 16:46
Kuveyt'te ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle yere inen Amerikalı pilot, siviller tarafından saldırıya uğrama tehlikesi yaşadı. Olay, yanlışlıkla vurulan ABD'ye ait F-15E Strike Eagle tipi üç savaş uçağının düşmesi sonrasında meydana geldi. Altı ABD askeri sağ olarak yere indi ve güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Kuveyt'te yaşanan bir olay, bölgede artan gerilimin sahadaki yansımalarını gözler önüne serdi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle yere inen Amerikalı pilot, çevredeki siviller tarafından saldırıya uğrama tehlikesi yaşadı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Görüntülerde, yere yeni inmiş olan pilotun paraşütünden kurtulmaya çalıştığı sırada bir grup erkeğin bağırarak üzerine doğru ilerlediği görülüyor. Grubun içindeki bir kişinin elinde metal bir boru taşıdığı ve saldırı hazırlığında olduğu dikkat çekiyor. Pilotun, kendisini korumak için defalarca "Geri çekilin" diye bağırdığı duyuluyor.

Olayın en kritik anında pilot dizinin üzerine çökerek ellerini havaya kaldırıyor. Ardından yüksek sesle "Ben Amerikalıyım" diye bağırıyor. Bu sözler üzerine saldırgan tavır bir anda sona eriyor, elindeki boruyu indiren kişi geri çekiliyor ve grup bölgeden uzaklaşıyor. İlk anda pilotun İranlı olduğu sanıldığı, bu nedenle hedef alındığı değerlendiriliyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre olay, Kuveyt hava sahasında yaşanan ve "dost ateşi" olarak tanımlanan bir askeri kazanın ardından meydana geldi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15E Strike Eagle tipi üç savaş uçağı, İran'a yönelik askeri operasyonlar sırasında Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla vuruldu.

Uçakların düşmesinin ardından pilotlar ve silah sistem subayları fırlatma koltuklarıyla uçaktan atladı. Toplam altı ABD askeri sağ olarak yere indi ve daha sonra güvenli bölgelere ulaştırıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, tüm personelin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan diğer görüntülerde ise farklı bir pilotun, kendisine yardım etmek isteyen Kuveytli sivillere gülümsediği, bir başka pilotun da güvenlik güçleri tarafından koruma altına alındığı görülüyor.

Olay, İran ile Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında tırmanan askeri gerilimin üçüncü gününde yaşandı. İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef aldığı saldırıların ardından Körfez ülkelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, ABD tarafı olayın teknik ve operasyonel boyutlarının detaylı şekilde incelendiğini bildirdi. Bölgedeki ABD üslerinde ise alarm seviyesinin yükseltildiği öğrenildi.

Uzmanlara göre olay, Ortadoğu'daki savaş atmosferinin ne kadar hızlı kontrol dışına çıkabileceğini ve sahadaki yanlış anlaşılmaların ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vakkas Can Vakkas Can:
    İran vurdu herkes bunu çok iyi biliyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
