Kuzen evliliğinin televizyondan yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Dünya

Kuzen evliliğinin televizyondan yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı

Kuzen evliliğinin televizyondan yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı

Channel 4'te yayınlanan 'Büyük Çingene Düğünü' adlı program, kuzen evliliğini ekrana taşıyarak büyük tepki çekti. 18 yaşındaki İrlandalı gelin ve ilk kuzeni arasındaki evlilik, İngiltere'de bu tür evliliklerin yasaklanması gerektiği tartışmalarını alevlendirdi.

16.12.2024 13:35
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İngiliz televizyonlarında yayınlanan tartışmalı program yeniden gündemde

Channel 4'te yayınlanan "Büyük Çingene Düğünü" adlı programda ilk kuzeniyle evlenen 18 yaşındaki İrlandalı gelin, izleyicilerin tepkisini topladı. Kuzen evliliğini ekrana taşıyan program, İngiltere'de bu tür evliliklerin yasaklanmasına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Rathkeale kentinden Chantelle Kealy'nin kuzeni Jim ile evlendiği bölüm, sosyal medyada "Bu evlilikler yasaklanmalı" yorumlarına neden oldu. Programda gösterilen düğün töreni, tüm kasabanın katılımıyla gerçekleşti.

Düğünde damat rekor sayıda 73 sağdıç seçerken, gelinin de yedi nedimesi vardı. 20 bin kristalle süslenen gelinliğin tasarımı, gezgin topluluklarının favori tasarımcısı Thelma'ya aitti. Gelin ailesinin damat tarafına 50 bin ile 120 bin euro arasında başlık parası ödediği belirtildi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Richard Holden, kuzen evliliklerini yasaklamak için yasa teklifi hazırlıyor. Holden, "İnsanlar zaten yasak olduğunu düşünüyor ve yasal olduğunu öğrendiklerinde şaşırıyor" dedi. Ancak hükümet sözcüsü, şu an için böyle bir yasağın gündemde olmadığını açıkladı.

Birleşik Krallık, İngiltere, Channel 4, Evlilik, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzen evliliğinin televizyondan yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Aa:
    kuzen neden yasak olsun yav.Haram olan helal olan bellidir. 4 5 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ben mi yanlış anladım haber mi yanlış gelin tarafı başlık parası ödemiş 9 0 Yanıtla
  • Ismet Mamas:
    Bunlarda kuzen kime diyorlar acaba 0 0 Yanıtla
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