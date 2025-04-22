Kuzey Carolina'da 23 Nisan Kutlamaları - Son Dakika
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Kuzey Carolina'da 23 Nisan Kutlamaları

Kuzey Carolina'da 23 Nisan etkinliklerine 10 bin kişi katıldı, 450 çocuk sahne aldı.

22.04.2025 12:19
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(ANKARA) - ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Kutlamalarda, 450'den fazla çocuk sahne alırken; etkinliklere, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Kuzey Carolina'da, American Turkish Association of North Carolina (ATA-NC) tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler meydana geldi. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen festivale, çocuklar ve aileleriyle birlikte katıldı.

Cary şehrinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 35 farklı gruptan 450'yi aşkın çocuk sahne aldı. Gün boyu devam eden etkinliklerde çocuklara yönelik gösteriler, oyunlar ve kültürel aktiviteler yoğun ilgi gördü. Festivalin onur konukları arasında Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da yer aldı. Cary'nin Türkiye'deki kardeş şehri Bandırma, festivalde Cary Sister Cities tarafından açılan özel stantta tanıtılarak, katılımcılara kültürel bağlar hakkında bilgi verildi.

Katılımcı sayısının yaklaşık 10 bin olarak tahmin edildiği festivalin, aynı zamanda, ABD'de Türk kültürünü tanıtma açısından da önem taşıdığı belirtildi. Etkinliğe destek veren kuruluşlardan biri olan Bridge to Türkiye Fund (BTF), festival alanında açtığı stantla birçok katılımcıya ulaşarak "farkındalık çalışmaları" yürüttü. Yerel yönetimin de etkinliklerin planlanması, festival alanının hazırlanması gibi çok sayıda aşamada aktif rol aldığı ve kutlamalara katkı sağladığı bildirildi.

Organizasyon komitesi, etkinliğin kültürel ve çocuk odaklı yapısıyla önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğini belirtti. Buna göre, her yıl büyüyerek devam eden kutlamaların, çocukların bayramı olma özelliğiyle, Türkiye sınırlarını aşan evrensel bir değeri temsil ettiği kaydedildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Kuzey Carolina'da 23 Nisan Kutlamaları - Son Dakika

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