Kuzey Kore Covid-19'a karşı çay ve tuzlu suyla savaşıyor

Kovid-19 salgınının başlangıcından yakın zamana kadar salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de vaka sayısı 2 milyona yaklaştı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, son 24 saatte 262 bin 270 kişide yüksek ateş belirtisi görüldü, böylelikle ülkede nisan sonundan bu yana yüksek ateşi olanların sayısı 1,98 milyona yükseldi. Devlet medyası ise, "yüksek ateş" olarak ifade ettiği hastalığa karşı geleneksel yöntemleri öneriyor.

SICAK İÇECEKLER İÇİLMESİ TAVSİYE EDİLİYOR

Hastalığı çok ağır geçirmeyenler için zencefil çayı ve hanımeli çayı gibi bitkisel çayların içilmesini öneriyor. Ancak bunun hiçbiri virüsün yok edilmesi için geçerli bir tedavi yöntemi değil.

TUZLU SU İLE GARGARA

Bazı çalışmalar tuzlu suyun hem boğaz hem de burundaki soğuk algınlığına yol açan virüslere karşı mücadeleye yardımcı olabileceğini söylüyor. Kuzey Koreli yetkililer ise bu yöntemin Kovid-19'a karşı etkili olduğunu savunuyor. Ancak havadaki parçacıkların nefes yolu ile vücuda alınmasıyla ortaya çıkan virüsün, bu yöntemle engellediğine dair herhangi bir bilimsel veri bulunmuyor.

KUZEY KORE'DE SAĞLIK SİSTEMİ

Kuzey Kore'nin sağlık sistemi bazı temel ücretsiz bakımları ve tedavileri sağlıyor, şehir merkezlerinde uzmanlaşılan konularda da ücretsiz tedavi olanağı sağlanıyor. Son yıllarda ekonominin daha da kötüye gitmesi, yaptırımlar ve kıtlığa yol açan kötü hava koşulları nedeniyle tedaviler için gerekli ilaçlara ve ekipmana ulaşmakta ciddi zorluk çekiliyor.

ÇİN'İN AŞI TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Kuzey Kore geçen yıl Çin'in küresel aşılama planı Covax altında teklif ettiği 3 milyon doz Çin aşısını reddetti. Ancak kısa bir süre önce Çin'in Shenyang şehrine üç boş uçak gönderdi. Uçakların tıbbi malzeme alıp ülkeye dönmesi planlanıyor.