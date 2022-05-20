Kuzey Kore Covid-19'a karşı çay ve tuzlu suyla savaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Kuzey Kore Covid-19'a karşı çay ve tuzlu suyla savaşıyor

20.05.2022 11:09

Covid-19 vakalarının yayıldığı Kuzey Kore'de salgınla geleneksel yöntemlerle mücadele edildiği öne sürüldü. İddialara göre devlet medyası, halka çay ve tuzlu suyla virüse karşı korunma çağrısı yapıyor.

Kovid-19 salgınının başlangıcından yakın zamana kadar salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de vaka sayısı 2 milyona yaklaştı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, son 24 saatte 262 bin 270 kişide yüksek ateş belirtisi görüldü, böylelikle ülkede nisan sonundan bu yana yüksek ateşi olanların sayısı 1,98 milyona yükseldi. Devlet medyası ise, "yüksek ateş" olarak ifade ettiği hastalığa karşı geleneksel yöntemleri öneriyor.

SICAK İÇECEKLER İÇİLMESİ TAVSİYE EDİLİYOR

Hastalığı çok ağır geçirmeyenler için zencefil çayı ve hanımeli çayı gibi bitkisel çayların içilmesini öneriyor. Ancak bunun hiçbiri virüsün yok edilmesi için geçerli bir tedavi yöntemi değil.

TUZLU SU İLE GARGARA

Bazı çalışmalar tuzlu suyun hem boğaz hem de burundaki soğuk algınlığına yol açan virüslere karşı mücadeleye yardımcı olabileceğini söylüyor. Kuzey Koreli yetkililer ise bu yöntemin Kovid-19'a karşı etkili olduğunu savunuyor. Ancak havadaki parçacıkların nefes yolu ile vücuda alınmasıyla ortaya çıkan virüsün, bu yöntemle engellediğine dair herhangi bir bilimsel veri bulunmuyor.

KUZEY KORE'DE SAĞLIK SİSTEMİ

Kuzey Kore'nin sağlık sistemi bazı temel ücretsiz bakımları ve tedavileri sağlıyor, şehir merkezlerinde uzmanlaşılan konularda da ücretsiz tedavi olanağı sağlanıyor. Son yıllarda ekonominin daha da kötüye gitmesi, yaptırımlar ve kıtlığa yol açan kötü hava koşulları nedeniyle tedaviler için gerekli ilaçlara ve ekipmana ulaşmakta ciddi zorluk çekiliyor.

ÇİN'İN AŞI TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Kuzey Kore geçen yıl Çin'in küresel aşılama planı Covax altında teklif ettiği 3 milyon doz Çin aşısını reddetti. Ancak kısa bir süre önce Çin'in Shenyang şehrine üç boş uçak gönderdi. Uçakların tıbbi malzeme alıp ülkeye dönmesi planlanıyor.

YORUMLAR
500
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi Uluslararası Kurumların Elindeki Çin Bankalar Arası Tahvilleri Hafif Azalış Gösterdi Uluslararası Kurumların Elindeki Çin Bankalar Arası Tahvilleri Hafif Azalış Gösterdi
Kaynak: BBC

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Nisan, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore Covid-19'a karşı çay ve tuzlu suyla savaşıyor - Son Dakika

BBC

Son Dakika
11:28 Mahkum dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Fırat, suçsuz yere hapse girecek Hacı'yı kurtarmak için hangi adımı atacak?
11:22 20 Mayıs'ta dolar 15,98'den alıcı buluyor
11:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü
11:17 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi?
11:08 Çok konuşulacak iddia! Koç ailesi hakkındaki tweet'i Murat Ongun mu attı?
11:01 Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı transfer edecek! 10 milyon euro ödenecek
10:58 AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin
10:50 Eskişehir'deki define cinayetinde karar! Hem 25 yıl hapis hem de para cezası verildi
10:42 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler yaşandı? Hakan'ın sakladığı sırrı öğrenen Züleyha ne yapacak?
10:28 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dün akşam yayınlandı: Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl aldı? Barbaros kardeşleri yıkan gelişme ne oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 11:36:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore Covid-19'a karşı çay ve tuzlu suyla savaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement