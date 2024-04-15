Kuzey Koreli Pop Yıldızı Hyon Song-wol\'un Kim Jong Un ile Gizli İlişkisi Sürüyor

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Şehirdeki Arapça tabelalar bir bir sökülüp atılıyor

Kuzey Koreli pop yıldızı Hyon Song-wol'un, Kim Jong Un ile olan gizli ilişkisi Pyongyang'da gözlerden uzak bir şekilde sürüyor.

"Kuzey Kore'nin Lana Del Rey'i" olarak adlandırılan Hyon'un Kim ileolan ilişkisinin profesyonel olmaktan öte olduğu iddia ediliyor.

Song-wol, Kuzey Kore'nin önde gelen kız gruplarından biri olan Moranbong Band'den ayrıldıktan sonra Kim'in kişisel sekreteryasında görev almaya başladı.

Geçtiğimiz hafta, diğer yardımcıların notlar alırken Song-wol, Pyongyang'da Kim ile birlikte telefonu ile uğraşırken görüldü.

Emekli bir casus olan Choe Su-yong, ilişkilerinin profesyonel olmadığını ve çiftin bir çocuklarının olduğunu iddia etti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nden Choe, çocuğun Kim Il-bong adını taşıdığını söyledi.

Choe, Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju ile de meşru bir oğlu olduğunu belirtti, ancak çocuğun halka açık yaşam için çok "zayıf" olduğunu söyledi.

Casusa göre Kim, Hyon'la İsviçre'de okurken tanıştı.

Kim'in babası ve Kim Jong-il, ilişkiyi onaylamadı ve ona ilişkiyi sonlandırmasını emretti. Ancak babasının ölümünden sonra "oğlunun ilişkiye yeniden başladığı" belirtildi.

Çift hakkındaki dedikodular kökeninin 2012'ye dayanıyor.

Hyon devletin Propaganda ve Ajitasyon Departmanı'nda bir yardımcı direktör olarak çalışıyor.