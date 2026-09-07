Lavrov: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, onlar yine savaş istiyor - Son Dakika
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Lavrov: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, onlar yine savaş istiyor

Lavrov: Almanya\'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, onlar yine savaş istiyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmasını gerekçe göstererek Rusya'ya yönelik aldığı kararların gerçek bir savaşın başlangıcı olduğunu söyledi.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararların bir savaşın başlangıcı olduğunu belirterek, "Onlar yine savaş istiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülke basınına Almanya'nın Rusya'ya yönelik yaklaşımına ilişkin değerlendirmede bulundu. Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı (İHA) bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya'ya yönelik kararlar aldığını söyleyen Lavrov, Almanya'nın tarihinden ders çıkarmadığını kaydetti.

Almanya'nın aldığı kararlar arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus Evi'nin kapatılmasının bulunduğunu aktaran Lavrov, "Onlar, bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların, İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Onlar, yine savaş istiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Lavrov: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, onlar yine savaş istiyor - Son Dakika

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