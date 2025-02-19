Lavrov: Biden Yönetiminin Mirasını Temizlemeliyiz - Son Dakika
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Lavrov: Biden Yönetiminin Mirasını Temizlemeliyiz

Lavrov: Biden Yönetiminin Mirasını Temizlemeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile ilişkilerin normalleşmesi için adımlar atılması gerektiğini belirtti ve Biden yönetiminin mirasının temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

19.02.2025 15:58  Güncelleme: 15:59
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RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ülkelerimiz arasındaki uzun vadeli ortaklığın temellerini oluşturan ilk işaretleri bile yok etmek için elinden geleni yapan Biden yönetiminin mirasını temizlemeliyiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması'nda milletvekillerine gündeme dair açıklamalarda bulundu. Lavrov, ABD ile her alanda ilişkilerin normalleşmesi yönünde hareketlenme olduğunu söyledi. Rus ve ABD heyetlerinin uzun bir aradan sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanmasına ilişkin değerlendirme yapan Lavrov, iki ülke arasında güvenlik ve stratejik istikrar konusunda görüşmeler için koşulların oluşturulmasını umduklarını kaydetti.

ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesiyle ilgili bir niyet olduğunu vurgulayan Lavrov, "Şimdilik, dünkü görüşmelerin de gösterdiği gibi, her alanda ilişkilerin normalleşmesi yönünde bir hareketlenme başlıyor. En azından bu hareketi başlatmaya yönelik bir hazırlık var. Sadece Ukrayna krizini çözmek için değil, Rusya ile ABD arasındaki ticaret, ekonomik ve jeopolitik alanlarda ortaklığın yeniden kurulması ve genişletilmesi için koşullar oluşturmak adına beyan edilmiş bir hazır olma hali var" diye konuştu.

Lavrov, Rusya ile ABD'nin ulusal çıkarlarının hiçbir zaman tam olarak örtüşmeyeceğini aktararak, çıkarların örtüşmesi halinde ise tarafların bundan kazançlı çıkacağını bildirdi. Rusya ile ABD arasında stratejik iş birliği olasılığından söz eden Lavrov, "Şimdilik, ülkelerimiz arasındaki uzun vadeli ortaklığın temellerini oluşturan ilk işaretleri bile yok etmek için elinden geleni yapan Biden yönetiminin mirasını temizlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Lavrov: Biden Yönetiminin Mirasını Temizlemeliyiz - Son Dakika

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