Lavrov ve Rubio\'dan Kritik Telefon Görüşmesi

26.05.2026 09:30
Lavrov, ABD'li Rubio'ya Kiev'deki saldırılar ve tahliye konularını iletti.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Lavrov, "Kiev yönetiminin, Rus topraklarındaki sivil halka ve unsurlara yönelik terör saldırılarına karşı, Rus ordusunun Kiev'deki askeri unsurlara yönelik sistematik saldırılar başlatacağı bilgisini" Amerikan tarafına iletti.

Görüşmede, diğer ülkelerle birlikte ABD'ye diplomatik misyon personelini ve diğer vatandaşlarını Kiev'den tahliye etmesi tavsiye edildi.

İki bakanın görüşmede, Hürmüz Boğazı ve Küba konularını da ele aldıkları belirtildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

