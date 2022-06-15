Leoparın saldırısı sonucu 3 çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Leoparın saldırısı sonucu 3 çocuk yaşamını yitirdi

15.06.2022 18:06

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir leopar 3 çocuğu öldürdü. Halk endişe içindeyken, yetkililer söz konusu hayvanın öldürülmesi emrini verdi.

Uri bölgesindeki köylerde dolaştığı tahmin edilen bir leopar tarafından 3 çocuğun öldürülmesinin ardından, halk büyük endişe yaşadı. Yetkililer tarafından verilen "Vurun" emri, Bernate köyünde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğunun dün ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından geldi.

ORMANLIK ALANDA CESETLERİ BULUNDU

Boniyar ve Kalsan köylerindeki ormanlık alanlarda da hafta sonu cesetleri bulunan 13 ve 15 yaşındaki 2 çocuğun ölümünün arkasında leoparın olduğu tahmin ediliyor.

BÖLGE HALKI UYARILDI

Yetkililer, hayvan etkisiz hale getirilene kadar halka dikkatli olmaları ve çocukların refakatsiz ormanlık alanlara girmemesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

Dünya, Son Dakika

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