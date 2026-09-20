Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak - Son Dakika
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Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak

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Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York’ta düzenlenecek çeşitli toplantılara katılacak. Erdoğan, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve çocukların dijital ortamda korunması başlıklarında katılımcılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentinde bir dizi programa katılacak.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu toplantıları için gerçekleştireceği New York ziyaretine eşlik edecek.

İKLİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TOPLANTILARINA KATILACAK

New York programı kapsamında ilk olarak ekonomist Prof. Jeffrey Sachs ile bir araya gelecek olan Emine Erdoğan, ardından New York İklim Haftası 2026 Açılış Töreni’ne katılacak.

Erdoğan, törende "Gerçek İvme, Somut Dönüşüm" başlıklı bölümün açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Programları arasında "Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları" da bulunan Emine Erdoğan, sürdürülebilirlik ve çevre konularındaki değerlendirmelerini paylaşacak.

ÇOCUKLARIN DİJİTAL GÜVENLİĞİ İÇİN KONUŞACAK

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından BM Genel Merkezi’nde düzenlenecek "Görünmez Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak-Uluslararası Standartları ve Ortak Sorumluluğu Geliştirmek" başlıklı toplantıya da katılacak.

Bu programda çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulunacak olan Emine Erdoğan, güvenli dijital sistemlerin oluşturulmasına ilişkin görüşlerini aktaracak.

"100 YILLIK DOSTLUK" ETKİNLİĞİNE KATILACAK

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte "100 Yıllık Dostluk: Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri Etkinliği"nde de yer alacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Merkezi Genel Kurul Salonu’nda yapacağı konuşmayı takip edecek.

Program kapsamında "Uluslararası Enerji Ajansı ile Yüksek Düzeyli Diyalog" toplantısına da katılması planlanan Emine Erdoğan’ın, enerji ve sürdürülebilirlik başlıklarında gerçekleştirilecek görüşmelerde yer alacağı belirtildi.

LİDER EŞLERİYLE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın ev sahipliğinde düzenlenecek davete de katılacak. Davette devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gelecek.

Ayrıca Türkevi’nde bazı lider eşleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Emine Erdoğan’ın, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın eşi Rosangela Lula da Silva, Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto’nun eşi Rachel Ruto ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun eşi Fatima Maada Bio ile görüşmesi bekleniyor.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi (USCMO) tarafından düzenlenecek etkinlikte de yer alacak.

Kaynak: AA
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