Lise öğrenciler arasında oynanan futbol maçında çıkan kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi kafasından vuruldu - Son Dakika

Lise öğrenciler arasında oynanan futbol maçında çıkan kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi kafasından vuruldu

Lise öğrenciler arasında oynanan futbol maçında çıkan kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi kafasından vuruldu
Son Güncelleme: 11.09.2023 17:36

New York'ta bir lise futbol maçı sırasında çıkan kavgada bir güvenlik görevlisi silahla vuruldu. Olay, Thomas R. Proctor Lisesi'nde meydana geldi ve güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla bağlantılı bir genç şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın çete ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Vurulan güvenlik görevlisinin durumunun kritik olduğu ancak hayatta kalmasının beklediği bildirildi. Olayın soruşturması devam ediyor.

New York'taki bir lise futbol maçında çıkan kavgada kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi kafasından vurularak ağır yaralandı.Video görüntüleri, yaklaşık bir düzine kişinin okulun dışındaki kaldırımda dövüşmesini gösteriyor ve ansızın iki el silah sesi duyuluyor.

Lise öğrenciler arasında oynanan futbol maçında çıkan kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi kafasından vuruldu

İki güvenlik görevlisinden biri, grupları ayırmaya çalıştıktan sonra kafasına mermi isabet etti ve yere düştü.

Olayda yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı ve polis, olayla bağlantılı olarak bir genç şüpheliyi gözaltına aldı. Güvenlik görevlisi vurulmadan önce, bir grup yakınlardaki Binghamton Lisesi'nde devam eden bir üniversite futbol maçının yere gitmek istedi. Fakat güvenlik görevlileri gitmelerine izin vermedi.

Lise öğrenciler arasında oynanan futbol maçında çıkan kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi kafasından vuruldu

Bu sırada arbede yaşandı. Güvenlik görevlisi diğer arkadaşı çıkan arbedeyi yatıştırmak isterken kafasına bir mermi isabet etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisinin durumunun ciddi olduğu fakat yaşama şansının da bulunduğu belirtildi.

Tabancayı ateşleyen 16 yaşındaki bir kişi tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturmayı sürdüren polis, videoda görünen herkesin kimliğini tespit edip ifadelerini alıyor.

Yaşanan olay Amerika'da oynanan lise futbol maçlarında meydana gelen şiddet olaylarının son örneğidir. Geçen hafta, Louisiana'daki bir lise futbol maçının devre arasında 18 yaşındaki bir kişinin açtığı ateş sonucu bir öğrenci öldü ve bir kadın yaralandı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lise öğrenciler arasında oynanan futbol maçında çıkan kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi kafasından vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lise öğrenciler arasında oynanan futbol maçında çıkan kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi kafasından vuruldu - Son Dakika
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