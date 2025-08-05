Los Angeles\'ta Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi, kentteki bir partiye yerel saatle 01.00 civarında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Yetkili, saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediği belirtti.