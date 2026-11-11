Los Angeles\'ta SUV kalabalığa daldı; 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Los Angeles'ta SUV kalabalığa daldı; 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Los Angeles kentindeki North Hollywood semtinde metro girişi yakınında SUV tipi araç, sokak satıcıları ve yayaların arasına daldı. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralanırken ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.
ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın yayalara ve sokak satıcılarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Los Angeles Polis Departmanı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin Los Angeles kentinin North Hollywood semtindeki metro girişi yakınında SUV tipi bir aracın sokak satıcıları ve yayaların bulunduğu kalabalığın arasına girmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Aracın sürücüsünün de hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: DHA
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