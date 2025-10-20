Louvre Müzesi\'nde Güpegündüz Soygun

Paris'teki Louvre müzesini güpegündüz soyan hırsızlar, sekiz çok değerli mücevherle kaçmayı başardı.Soygun, Pazar sabahı Paris saatiyle 09:30 ve 09:40 arasında, yani müze ziyaretçilere açıldıktan dakikalar sonra yapıldı.

MEKANİK ASANSÖRLE SOYGUN

Dört hırsız araca bağlı bir mekanik asansör kullanarak, Seine Nehrine yakın bir balkona ulaşıp, müzende kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo Galerisine girdi

Olay yerinde çekilen fotoğraflarda, araca yüklü bir merdiven birinci kat penceresinde görüldü. Daha sonra hırsızların ikisi kablosuz bir kesiciyle camları keserek müzeye girdi.

"MÜCEVHERLER PAHA BİÇİLMEZ"

Fransa Kültür Bakanlığı, mücevherlerin kültürel miras değeri açısından "paha biçilmez" olduğunu belirtti. Tarihi mücevherler alanında uzman olan Vincent Meylan, kataloglanmış bu tür mücevherlerin mevcut halleriyle yeniden satılmasının imkansız olacağına işaret ediyor.

NELER ÇALINDI?

Fransız yetkililere göre sekiz parça mücevher çalındı. Üzerinde iki bin parça elmas olan bir tacı ise kaçarken düşürdüler.

Kraliyet ailesi kökenli değerli eşyaların çoğu 1789 Fransız Devrimi'nden sonra kayboldu veya satıldı. Kurtarılabilen ve bazen de satın alınarak ülkeye geri kazandırılan eserler halen sergileniyor. Hedef alınan bölümdeki mücevherlerin çoğu 19. yüzyıldan ve Napolyon ile yeğeni III. Napolyon dönemine aitti.