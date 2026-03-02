Lübnan Başbakanı Acil Toplantıya Çağırdı - Son Dakika
Lübnan Başbakanı Acil Toplantıya Çağırdı

Lübnan Başbakanı Acil Toplantıya Çağırdı
02.03.2026 09:20
Başbakan Nevvaf Selam, İsrail saldırıları sonrası kabinesini acil toplantıya davet etti.

LÜBNAN Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in başta başkent Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından kabineyi acil toplantıya çağırdı.

Lübnan basını, Başbakan Nevvaf Selam'ın kabinesini bugün 08.00'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda acil toplantıya çağırdığını duyurdu. Toplantıda gece saatlerinden itibaren yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği belirtildi.

Kaynak: DHA

