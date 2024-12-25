Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'e Ateşkes İhlallerini Durdurması İçin Baskı Yapılmasını İstedi - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'e Ateşkes İhlallerini Durdurması İçin Baskı Yapılmasını İstedi

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail\'e Ateşkes İhlallerini Durdurması İçin Baskı Yapılmasını İstedi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ateşkese bağlı kalmasını ve bölgelerini terk etmesini talep etti. Mikati, Lübnan'ın anlaşma şartlarına uyarken, İsrail'in ihlallerinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

25.12.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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LÜBNAN Başbakanı Necib Mikati, ihlallerini durdurması ve ateşkese bağlı kalması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile yapılan ateşkesi denetleyen 'Ateşkesi İzleme Komitesi' üyeleriyle Başbakanlık binasında bir araya geldi. Toplantıya Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers, Fransız Tümgeneral Guillaume Ponchin, Lübnan ordusunda Güney Litani Sektörü Komutanı Tuğgeneral Edgar Lowndes ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro da katıldı.

Lübnan Başbakanı Mikati, görüşmede İsrail'in ateşkes ihlallerinin durdurulması ve Lübnan'ın güneyinde girdiği bölgelerden çekilmesi talebinde bulundu. Mikati, "Lübnan anlaşma şartlarına bağlı kalırken İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Bu kabul edilemez" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'e Ateşkes İhlallerini Durdurması İçin Baskı Yapılmasını İstedi - Son Dakika

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