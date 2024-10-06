Lübnan'da 77 Sağlık Çalışanı Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Lübnan'da 77 Sağlık Çalışanı Öldürüldü

Lübnan\'da 77 Sağlık Çalışanı Öldürüldü

Ekim 2023'ten beri Lübnan'da sağlık çalışanlarına yönelik artan saldırılar can kaybına yol açtı.

06.10.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜNYA Sağlık Örgütü, Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da en az 77 sağlık çalışanının görevi başında öldürüldüğünü duyurdu.

Lübnan'daki insani kriz, İsrail'in hava saldırılarının coğrafi olarak genişlemesi ve sivil altyapıyı giderek daha fazla hedef almasıyla her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekim 2023'ten bu yana en az 77 sağlık çalışanının görev başında öldürüldüğünü açıkladı.

BM Lübnan İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı İmran Rıza, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarda endişe verici bir artış olduğunu söyledi. En ağır bedeli sağlık çalışanlarının canlarıyla ödediğini belirten Rıza, "Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 3 Ekim itibarıyla krizin başlangıcından bu yana ülke içinde yerinden edilmiş kişi sayısının 541 bin 527 olduğunu kaydetti.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nin 3 Ekim'deki açıklamasında ise 163 binden fazla kişiyi barındıran yaklaşık 892 toplu barınak olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Savaş ve Çatışma, Sağlık, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da 77 Sağlık Çalışanı Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 CHP’den Mehmet Şimşek’e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın
09:34 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış
09:26 Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı
08:56 İstanbul’un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu
07:59 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp ’Üstüm nasıl olmuş, iyi mi’ diye sordu Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 12:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan'da 77 Sağlık Çalışanı Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement