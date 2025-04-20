Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti - Son Dakika
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Dünya

Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti

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Ateşkesi ihlal etmeyi sürdüren İsrail, Lübnan'ın güneyine 3 hava saldırısı birden düzenledi. Futbol sahasına yakın bir noktaya düzenlenen saldırılardan birinde ise oyuncular bombardımana aldırış göstermeden maça devam etti.

20.04.2025 22:17  Güncelleme: 22:29
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İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE 3 HAVA SALDIRISI

Son olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 3 hava saldırısı birden düzenledi. Saldırılarda, en az 2 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRIYI UMURSAMADAN MAÇA DEVAM ETTİLER

Futbol sahasına yakın bir noktaya düzenlenen saldırılardan birinde ise oyuncular bombardımana aldırış etmeden maça devam etti. Saldırı sonrası sahanın ilerisinde yükselen dumanlar bir seyirci tarafından kaydedildi.

SALDIRIYI KAYIT ALTINA ALDILAR

Saldırılardan biri ise orman manzaralı bir restoranın yakınına düzenlendi. Saldırı nedeniyle müşteriler restorandan kaçarken, bazıları ise saldırıyı kayıt altına aldı.

Lübnan\'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
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Kaynak: İHA

Orta Doğu, 3-sayfa, Futbol, İsrail, Lübnan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Işıklı:
    biz müslümanları öyle uyuttular ki hiç bir şeye tebki vermiyoruz.Allah sonumuzu hayr eylesin. 18 0 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Cephede savaşmak yerine maç yapmayı uygun bulan hatta vatanını zerre umursamayan bu gibi milletler yok olmaya mahkumdur. 11 0 Yanıtla
  • 205622:
    öyle çaldılar ki adamların ellerinde öyle belgeler var ki bizimkiler sesini çıkaramıyor hadi bı çıkarsınlar hey tramp desin bakalim 3 4 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Bana Dokunmayan yılan hesabı gazze yerle bir edilirken sessiz kalan musluman ülkeler teker teker vuruluyor 7 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Sıra bizede gelecek yavaş yavaş nerde Müslüman ülkeler mazlumun ahı tutar belki bugün deyil ama elbet birgün izleyici kalan herkes 5 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Hangi topa vuracağını bilemezsen o topuda mermiyi de daha çok yersin 5 0 Yanıtla
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