Lübnan\'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE 3 HAVA SALDIRISI

Son olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 3 hava saldırısı birden düzenledi. Saldırılarda, en az 2 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRIYI UMURSAMADAN MAÇA DEVAM ETTİLER

Futbol sahasına yakın bir noktaya düzenlenen saldırılardan birinde ise oyuncular bombardımana aldırış etmeden maça devam etti. Saldırı sonrası sahanın ilerisinde yükselen dumanlar bir seyirci tarafından kaydedildi.

SALDIRIYI KAYIT ALTINA ALDILAR

Saldırılardan biri ise orman manzaralı bir restoranın yakınına düzenlendi. Saldırı nedeniyle müşteriler restorandan kaçarken, bazıları ise saldırıyı kayıt altına aldı.