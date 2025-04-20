İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.
Son olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 3 hava saldırısı birden düzenledi. Saldırılarda, en az 2 kişi hayatını kaybetti.
Futbol sahasına yakın bir noktaya düzenlenen saldırılardan birinde ise oyuncular bombardımana aldırış etmeden maça devam etti. Saldırı sonrası sahanın ilerisinde yükselen dumanlar bir seyirci tarafından kaydedildi.
Saldırılardan biri ise orman manzaralı bir restoranın yakınına düzenlendi. Saldırı nedeniyle müşteriler restorandan kaçarken, bazıları ise saldırıyı kayıt altına aldı.
Son Dakika › Dünya › Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti - Son Dakika
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