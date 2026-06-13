Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3,756 Ölü - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3,756 Ölü

Lübnan\'da İsrail Saldırıları: 3,756 Ölü
13.06.2026 17:59
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 3,756 ölü ve 11,632 yaralı olduğunu açıkladı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 756'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 632'ye ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 756'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 632'ye yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 13 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 247'si çocuk ve 355'i kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 172 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 133 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 402'sinin ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 173 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3,756 Ölü - Son Dakika

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