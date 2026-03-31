Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 1268\'e Ulaştı

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1268'e, yaralı sayısının ise 3 bin 750'ye ulaştığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 21 artarak 1268'e, yaralı sayısının ise 70 artarak 3 bin 750'ye yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 125 çocuk, 88 kadın ve 52 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.
