Lübnan'da Kalıcı Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika
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Lübnan'da Kalıcı Ateşkes Görüşmeleri

Lübnan\'da Kalıcı Ateşkes Görüşmeleri
22.06.2026 12:08
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Cumhurbaşkanı Avn, ABD ve Katar ile kalıcı ateşkes için telefon görüşmesi yaptı.

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, ABD ve Katarlı yetkililerle ateşkesin kalıcı hale getirilmesini görüştüğü bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in saldırılarının durması ve bu doğrultuda atılması gereken adımların ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, tarafların bu amaçla bir mekanizma oluşturulması ihtimalini değerlendirdiği de belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Lübnan'da Kalıcı Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika

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