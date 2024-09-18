Lübnan'da Patlama: 9 Ölü, 2800 Yaralı - Son Dakika
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Lübnan'da Patlama: 9 Ölü, 2800 Yaralı

Lübnan\'da Patlama: 9 Ölü, 2800 Yaralı

Lübnan'da çağrı cihazlarındaki patlamada 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 2800 kişi yaralandı.

18.09.2024 11:35
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LÜBNAN'DA kablosuz iletişim cihazları ve çağrı cihazlarında (pager) meydana gelen patlamada 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. BM Yetkilisi patlamaya ilişkin, "Tek bir sivil zayiat bile çok fazladır. Bugünkü gelişmeler, zaten kabul edilemez derecede endişe verici bir tırmanışa işaret ediyor" dedi.

Lübnan'da çağrı cihazlarında patlama meydana geldi. Lübnan İç Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, "Lübnan'ın bazı bölgelerinde, özellikle de güney banliyölerinde, belirli tipteki kablosuz iletişim cihazları havaya uçuruldu ve can kayıpları meydana geldi. Bu nedenle İç Güvenlik Servisi, yaralılara yardım edilmesini ve hastanelere nakledilmelerini kolaylaştırmak için vatandaşlardan yolları boşaltmalarını istemektedir" denildi. Ülke genelinde 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybederken, 200'ü ağır 2 bin 800 kişinin yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Lübnan Ofisi yaptığı açıklamada, yaralılara tıbbi malzeme sağlamak için çalışıldığını ifade ederek, "Sağlık tesisleri yaralı hastalarla dolup taştığı için mevcut acil durum sırasında Lübnan'daki hastanelere yardım ediyoruz. Bugünkü sağlık malzemelerinin yanı sıra DSÖ, sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için daha önce de Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı tesislerine travma ve diğer tıbbi malzemeler sağlamıştır" dedi. Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Abbas Al- Halabi, ülke genelindeki okullarda eğitime arar verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Devlet okulları, özel okullar, liseler, teknik enstitüler, Lübnan Üniversitesi ve tüm özel yüksek öğretim kurumlarında idari eğitim durduruldu" denildi.

BM'DEN KINAMA

Birleşmiş Milletler Lübnan Koordinatörlüğü Ofisi yetkilisi Jeanine Hennis-Plasschaert, çağrı cihazlarında patlama ile ilgili olarak, "Binlerce kişinin, çoğu kritik olmak üzere, yaralanmasına ve çocuklar da dahil olmak üzere en az dokuz kişinin ölümüne neden olan Lübnan'daki saldırıyı kınıyorum. Uluslararası insani hukuka uygun olarak, ilgili tüm aktörlere sivillerin hedef olmadığını ve her zaman korunmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Tek bir sivil zayiat bile çok fazladır. Bugünkü gelişmeler, zaten kabul edilemez derecede değişken bir bağlamda son derece endişe verici bir tırmanışa işaret ediyor. Saldırının tam etkisi hala ortaya çıkmamışken, ilgili tüm aktörleri kimsenin göze alamayacağı daha geniş bir yangını tetikleyebilecek herhangi bir eylemden veya savaşçı söylemden kaçınmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Lübnan, Sağlık, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da Patlama: 9 Ölü, 2800 Yaralı - Son Dakika

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