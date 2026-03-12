LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye ulaştığını bildirdi.
Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 687'ye Yükseldi
