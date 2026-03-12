Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 687'ye Yükseldi - Son Dakika
Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 687'ye Yükseldi

Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 687'ye Yükseldi
12.03.2026 16:10
İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda Lübnan'da ölü sayısı 687'ye ulaştı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart itibarıyla başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 687'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

