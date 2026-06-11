Lübnan, İsrail ile Müzakerelere Devam Edecek - Son Dakika
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Lübnan, İsrail ile Müzakerelere Devam Edecek

Lübnan, İsrail ile Müzakerelere Devam Edecek
11.06.2026 16:12
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Cumhurbaşkanı Avn, müzakerelerden çekilmeyeceklerini ve ülke çıkarlarını koruyacaklarını açıkladı.

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerden çekilmeyeceklerini bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, eski Adalet Bakanı İbrahim Neccar başkanlığındaki 'Kültür ve Özgürlük' Vakfı heyetini kabul ettiği belirtildi. Görüşmede devletin tüm vatandaşları koruyan temel yapı olduğunu belirten Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelere de değindi. Avn, süreci sonlandırmaları yönünde baskılar bulunduğunu ancak geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "Müzakerelerden çekilmeyeceğiz ve ülkemizin çıkarlarına hizmet edecek sonuçlara ulaşıncaya kadar bu yolu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan, İsrail ile Müzakerelere Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seçkin Adı Seçkin Adı:
    valla cumhubaşkanı çok güzel söylüyo ama bizim köyde bir şey değişti mi hiç yok ya müzakere etsinler de etseler de halksı aynı kaliyo her zaman böle işte devlet konuşur du biz bekleriz 0 0 Yanıtla
  • Güneş Sertkaya Güneş Sertkaya:
    müzakere ettiklerini söylüyorlar ama sonuçlar belli mi hiç anlaşma sağlandı mı bu konuda somut bir şey var mı yoksa sadece konuşmalar mı yapılıyor gerçekten merak ediyorum nasıl ilerliyo 0 0 Yanıtla
  • Aydemir Altın Aydemir Altın:
    işin fiyatı nasıl olacak bunu merak ettim ya müzakere falan güzel de sonunda bizim cebimizden ne kadar çıkacak onu bilmek lazım devlet her zaman masrafları halka yıklıyo 0 0 Yanıtla
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