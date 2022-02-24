Lukaşenko: Gerekirse Belarus ordusu da harekata katılır - Son Dakika
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Lukaşenko: Gerekirse Belarus ordusu da harekata katılır

24.02.2022 16:29
Lukaşenko: Gerekirse Belarus ordusu da harekata katılır

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatta Belarus ordusunun yer almadığını, ancak gerekirse bunun mümkün olduğunu belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatta Belarus ordusunun yer almadığını, ancak gerekirse bunun mümkün olduğunu belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkenin üst düzey askeri yetkilileriyle yaptığı toplantı kapsamında açıklama yaptı. Lukaşenko, Belarus askerlerinin Ukrayna'daki harekatta yer almadığını belirterek, "Tekrar söylüyorum: askerlerimiz orada değil. Ama gerekirse, Belarus ve Rusya için gerekliyse oraya giderler" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Lukaşenko: Gerekirse Belarus ordusu da harekata katılır - Son Dakika


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