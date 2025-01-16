Macaristan ve Sırbistan'dan Yeni Boru Hattı - Son Dakika
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Macaristan ve Sırbistan'dan Yeni Boru Hattı

Macaristan ve Sırbistan\'dan Yeni Boru Hattı

Macaristan ve Sırbistan, Rusya'dan petrol tedarik etmek için yeni bir boru hattı inşasını hızlandıracak.

16.01.2025 15:14
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(ANKARA) - Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte ve Belgrad'ın, Rusya'dan ham petrol tedarik etmek amacıyla Druzhba petrol boru hattına bağlanacak yeni bir boru hattı inşaatını hızlandırmayı planladığını açıkladı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan ve Sırbistan hükümetlerinin Rusya'dan ham petrol tedarik etmek amacıyla Druzhba petrol boru hattına bağlanacak yeni bir boru hattı inşaatını hızlandırmayı planladığını açıkladı.

Ukrayna'nın gaz şirketi Naftogaz'ın Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'la vardığı 5 yıllık anlaşmayı yenilemeyi reddetmesinin ardından, Gazprom 1 Ocak'ta Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatının durdurduğunu açıklamıştı. Macaristan ve Sırbistan'ın boru hattının inşasını hızlandırma kararı Rusya'dan Avrupa'ya gaz tedarikinin azalmasının ardından alındı.

Macaristan ve Sırbistan 2022 yılının ekim ayında, Druzhba petrol boru hattı üzerinden Rusya'dan petrol tedarik edebilmek amacıyla yeni bir boru hattı inşa etme konusunda anlaşmıştı.

Szijjarto, dün Sırbistan Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Son birkaç haftadan ders alarak, bugünkü telefon görüşmemizde iki ülkenin enerji ve enerji güvenliği yatırımlarını hızlandırmaya, iki ülke arasında yeni bir elektrik bağlantısı kurulmasına ve ilk ortak petrol boru hattının inşasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Belgrad'ı stratejik bir ortak olarak tanımlarken, Sırbistan olmadan Macaristan'ın enerji güvenliğinin mümkün olmayacağını söyledi.

Macar Dışişleri Bakanı Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarını şu sözlerle eleştirdi:

"Dünya politikasındaki bazı aktörler, yaptırımları ve kısıtlamaları ile ciddi zorluklar yaratabiliyor ve kararlarında müttefiklerinin çıkarlarını dikkate almadıkları görünüyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Macaristan ve Sırbistan'dan Yeni Boru Hattı - Son Dakika

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