HOLLANDA'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax'a konuk olan Maccabi Tel Aviv takımının taraftarları maç sonunda saldırıya uğradı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Ajax'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona eren maç sonrası, İsrailli taraftar grubuna yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini açıkladı.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi ise dışarıda bulunan İsraillilere, İsrail ya da Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısı yaptı.
Son Dakika › Dünya › Maccabi Tel Aviv Taraftarlarına Saldırı - Son Dakika
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